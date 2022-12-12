«الإعاشة السعودية» تعلن تحسين الخدمات للمعتمرين المصريين: «منيو» جديد للوجبات

قررت خدمات الإعاشة في السعودية، تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين خلال موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، لتسهيل رحلة وصول المعتمرين القادمين من دول العالم.

وجهزت خدمة الإعاشة «منيو» خاص بوجبات المصريين خلال موسم العمرة الجاري، تنوعت محتوياته بين الوجبات الثلاثة، إذ تشمل وجبة الإفطار فول وبيض مسلوق وخبز وشاي وغيره، بينما تتضمن وجبة الغداء أرز بأنواعه ودجاج وبامية وسمك وغيره، أما العشاء فيضم فاكهة ومربى وخبز وعصير وغيره من الطعام.

السعودية تكشف آلية تأشيرة الزيارة الشخصية

كشفت السعودية، في وقت سابق، آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية، التي تسمح للزوار بالدخول إلى المملكة، لزيارة أصدقائهم ومعارفهم من المواطنين السعوديين، فضلا عن إتاحة إمكانية التنقل بين مدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة.

خطوات الحصول على باركود العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، خطوات الحصول على باركود العمرة، الذي تستمر صلاحيته لمدة أسبوع واحد فقط:

- الدخول على موقع البوابة المصرية للعمرة من هنا.

- اختيار كلمة، خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- بعد ذلك، يظهر مصير المتقدم، سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.

السعودية تصدر 4 ملايين تأشيرة عمرة

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت، أمس، إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من الخارج، منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، وسط جهود تبذلها الوزارة بشكل مستمر بهدف تسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة.