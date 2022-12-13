خبير طاقة لـ قناة القاهرة الإخبارية: القمة الإفريقية الأمريكية توحي بانتهاج واشنطن سياسة مختلفة

قال حسين الغزاوي، خبير الطاقة، إن الصراع بين أمريكا والصين بدأ منذ فترة، والغرض من القمة الإفريقية الأمريكية إعطاء إيحاء بأن أمريكا تنتهج سياسة مختلفة مع القارة.

64 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا بلغ 64 مليار دولار في 2021، و254 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والصين.

وتابع أن الصين دخلت في إفريقيا وهي تعرف أهميتها بشدة، فالبترول والغاز ومعظم الاكتشافات التي حدثت في السنوات الأخيرة حدثت في إفريقيا سواء في شمال إفريقيا ومصر والبحر المتوسط، وشرق إفريقيا في موزمبيق وتنزانيا، وكذلك الغرب وكل ذلك يعطي إفريقيا دورا مهما في الطاقة.

واستطرد: «المعادن النفيسة أيضا التي نحتاجها في التحول للطاقة النظيفة متوفرة بكثرة هي الأخرى في القارة، والمزاحمة بدأت وأمريكا شرعت في انتهاج أسلوب مختلف، لذلك لا بد أن تعود الولايات المتحدة إلى الصورة من جديد».