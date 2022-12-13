رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبير طاقة لـ قناة القاهرة الإخبارية: القمة الإفريقية الأمريكية توحي بانتهاج واشنطن سياسة مختلفة

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:54 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
حسين الغزاوي

حسين الغزاوي

قال حسين الغزاوي، خبير الطاقة، إن الصراع بين أمريكا والصين بدأ منذ فترة، والغرض من القمة الإفريقية الأمريكية إعطاء إيحاء بأن أمريكا تنتهج سياسة مختلفة مع القارة.

64 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإفريقيا بلغ 64 مليار دولار في 2021، و254 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والصين.

وتابع أن الصين دخلت في إفريقيا وهي تعرف أهميتها بشدة، فالبترول والغاز ومعظم الاكتشافات التي حدثت في السنوات الأخيرة حدثت في إفريقيا سواء في شمال إفريقيا ومصر والبحر المتوسط، وشرق إفريقيا في موزمبيق وتنزانيا، وكذلك الغرب وكل ذلك يعطي إفريقيا دورا مهما في الطاقة.

واستطرد: «المعادن النفيسة أيضا التي نحتاجها في التحول للطاقة النظيفة متوفرة بكثرة هي الأخرى في القارة، والمزاحمة بدأت وأمريكا شرعت في انتهاج أسلوب مختلف، لذلك لا بد أن تعود الولايات المتحدة إلى الصورة من جديد».

اقرأ المزيد:

أستاذ قانون دولي لقناة القاهرة الإخبارية: مؤتمر باريس لإعادة إعمار أوكرانيا ضروري

المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: 49 رئيسا أفريقيا في قمة واشنطن

محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تسعى للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية

قناة القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي يصل إلى مقر إقامته في واشنطن
بقلم محمد أسامة رمضان