«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا بعنوان «إدارة بايدن تسعى لإنهاء حالة الفتور مع أفريقيا»

عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «إدارة بايدن تسعى لإنهاء حالة الفتور مع أفريقيا».

وقال التقرير: «تحولات كبيرة يشهدها العالم مؤخرا، فما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، يختلف بالطبع عما بعدها، وفي ظل هذه التغيرات، تحاول الولايات المتحدة إنهاء حالة الفتور بينها وبين القارة السمراء، منذ آخر قمة أمريكية أفريقية في عام 2014».

وأضاف: «على الرغم من الاهتمام المقصور على الشق الأمني فقط في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، فإن إدارة بايدن تأخذ مشسارا مختلفا في محاولة لتعزيز العلاقات مع أفريقيا بأبعادها الشاملة أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية أيضا، فسياسيا تسعى الولايات المتحدة، إلى كسب دعم وتأييد الدول الأفريقية في مواجهة روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية».

وتابعت: «صوتت 23 دولة أفريقية لصالح روسيا في الأمم المتحدة، كما أن بلورة رؤية أفريقية موحدة على المستوى السياسي، تعد أمرا بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ليس في قضية بعينها، لكن على المستوى الدولي، إذ يبلغ عدد دول القارة 54 دولة، تصبح الولايات المتحدة في وضع آمن إذا استطاعت كسب الموقف السياسي لصالحها».