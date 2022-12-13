مصرع شخصين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط لخلاف حول ري أرض زراعية

نشبت، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، لخلاف حول ري أرض زراعية بقرية عرب الشريفة، التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، ما تسبب في مصرع شخصين، وتم التحفظ على جثتهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة بسبب ري أرض زراعية

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ري أرض زراعية، بين عائلتين بقرية عرب الشريفة دائرة المركز ووجود وفيات.

مصرع شخصين

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ري أرض زراعية، بين عائلتين بقرية عرب الشريفة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع شخصين هما «ع. ع. ع»، 48 عاما، و«م. ح. ص»، 40 عاما، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات، وكلفت ادارة البحث بضبط باقي أطراف المشاجرة.