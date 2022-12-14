«لا تبكي على اللبن المسكوب».. «داليا» تبعث رسالة لرونالدو: ابذل جهدا إضافيا

سقطت عبوة صغيرة من اللبن، وانسكب منها مقدار بسيط، فاستطاعت داليا حسني أن تستغل الموقف وتحوله لتحدٍ وبداية أجمل، حين رسمت به صورة لكرستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، الذي ودع كأس العالم قطر 2022 باكيًا بالدموع بعد الهزيمة التي تلقاها من المنتخب المغربي، في محاولة منها للتعبير عن فكرة «لا تبكي على اللبن المسكوب» بالرسم، وتحويل الخسارة وطاقة الغضب لبداية قوية وتحدٍ أجمل.

تغير كل ما هو سلبي يصبح ممكنًا بمجرد تغير طريقة تفكيرنا واستعمال الموهبة، قالتها داليا، موضحة أن هذا الأمر لا يقتصر على كرة القدم أو كرستيانو رونالدو، بل يشمل الكثير من المواقف المؤلمة التي نمر بها: «العياط مش هيغير حاجة»، موضحة أنه بالعقل كل شيء يمكن تغييره «لما علبة اللبن وقعت بذلت مجهود وحولتها لوحة»، فخسارة بعض الأشياء ليست النهاية ربما تكون بديات لأمور جميلة قادمة.

تنفيذ الرسمة استغرق 3 ساعات

ورغم صعوبة الرسم باللبن لكونه سائل خفيف القوام ولا يمكن ثباته، إلا أن «داليا»، خريجة كلية التجارة، استطاعت السيطرة عليه وإخضاعه للرسم والتنفيذ الذي استغرق 3 ساعات، تحول في نهايتها اللبن المسكوب إلى لوحة شديدة الدقة للنجم كريستانو رونالدو الباكي عقب الهزيمة: «حاولت كتير لحد ما وصلت للتكنيك ده وقدرت أنفذها في وقت صغير».

فن الرسم بالطعام

وتجيد داليا حسني، الفتاة العشرينية، فن الرسم بالطعام، وفى وقت سابق رسمت لوحة بالبيبسي وهو ما مكنها من الرسم باللبن المسكوب، إذ ظهرت موهبتها في الخامسة من عمرها، فأتقنت الرسم المعتاد بالقلم والألوان، ثم تفننت في طرق جديدة لم يستطع أحد منافستها فيها، ورسمت العديد من المشاهير والمواقف وأبرزهم الفنانة زبيدة ثروت بالزبدة والمربى والقشطة، وأحمد حلمي باللب، ومحمد صلاح بالمكرونة والكاتشب وغيرهم من الفنانين، فضلاً عن مشهد من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وترسم كل شخصية بالطعام الذي يتناسب معها.