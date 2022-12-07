قميصا رونالدو وميسي يتصدران المبيعات في الإسكندرية تزامنا مع كأس العالم 2022

تصدرت قمصان رونالدو وميسي مبيعات «تي شيرتات» المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد وصولهم إلى دور الـ8 من البطولة الحالية، وهي أكثر القمصان رواجًا في المحلات لشعبيتهم الكبيرة.

«الوطن» تجولت في محلات الأدوات والملابس الرياضية في الإسكندرية للوقوف على معرفة اتجاهات الجماهير في شراء القمصان.

قميص رونالدو الأكثر مبيعًا مع كأس العالم

وقال عبدالقادر محمد، مالك محل أدوات رياضية بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، إن قميص رونالدو لمنتخب البرتغال هو الأكثر مبيعا خلال كأس العالم قطر 2022، لافتاً إلى أن يليه قميص ميسي ثم قمصان البرازيل، والأسعار من 50 جنيها للنوعية الشعبية، و100 جنيه لنوعية «الهاي كوبي».

قميص ميسي الاحتياطي الأكثر رواجا

من وسط الإسكندرية إلى شرقها بالتحديد منطقة ميامي، يؤكد محمد ماجدي، مالك أحد محلات الملابس الرياضية، أن قميصي البرتغال والأرجنتين الأكثر مبيعًا خلال تلك الآونة من كأس العالم قطر 2022، لافتًا إلى أن قميص منتخب الأرجنتين الاحتياطي هو الأكثر إقبالا، والأسعار تبدأ من 180 جنيها لـ«الهاي كوبي».