19% نموا في إيرادات بنك القاهرة.. و«فايد»: تعكس نجاح خطة العمل

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 مواصلة ارتفاع أرباح البنك، والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021، بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بنسبة نمو 7%.

فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه، مقارنة بـ7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21%، ليُسجل 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19%، لتصل إلى 11.3 مليار جنيه، مقارنة بـ9.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، استمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقّق نتيجة تنوع الخدمات المصرفية المقدّمة للعملاء، كما جاء نتيجة نمو حجم محفظتى القروض والودائع.