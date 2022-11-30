بعائد يصل لـ11%.. كل ما تريد معرفته عن شهادة «بريمو» الادخارية من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهره العديد من شهادات البريمو المتنوعة بعوائد تنافسية ومدد مختلفة، تتناسب مع احتياجات العملاء الادخارية.

واتجهت البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إلى رفع أسعار العائد على شهادات الادخار، بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وأصبح أمام عملاء بنك القاهرة فرصة للحصول على عائد مادي مجزٍ من خلال شراء مجموعة منوعة من الشهادات.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات وشروط شهادات الادخار «بريمو» ذات العائد المتغير من بنك القاهرة بعد قرار البنك المركزي.

شهادات البريمو من بنك القاهرة:

- العملة: جنيه مصري.

- الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه مصري.

- تاريخ بدء احتساب العائد: يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

الحد الأدنى للاسترداد: بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار.

- لا بد من فتح حساب جاري أو توفير لإصدار شهادات البريمو.

- إمكانية التجديد تلقائيا في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر.

- إصدار الشهادة بأسماء مشتركة.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية تبعا للشروط والأحكام المطبقة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنفس العملة بشروط ميسرة، مع إتباع إجراءات ومحددات كل تسهيل على حدى.

العائد على الشهادة:

- الشهادة ذات العائد المتغير 3 سنوات 10.25% يصرف شهريًا، و10.50% يصرف بشكل ربع سنوي.

- الشهادة ذات العائد المتغير 5 سنوات 11%، يصرف بشكل ربع سنوي.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة رقم قومي سارية (وهي المستند الرئيسي لفتح الحساب للمصريين).

- جواز سفر إصدار جديد ساري (متضمن الرقم القومي).

- شهادة الميلاد للقصر.

- إقامة سارية وجواز سفر ساري بالنسبة للمقيمين من الأجانب.

- طلب إصدار شهادة.