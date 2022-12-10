لأول مرة في القاهرة.. بنك مصر يسلم QR Code للتبرع «أون لاين» بالمساجد

أعلن بنك مصر البدء في تسليم الـQR Code الخاص بعدد من المساجد في مصر، منها «الإمام الحسين»، كأول مسجد يتم فيه إتاحة التبرع عن طريق الـQR Code.

جاء ذلك في لقاء حضره إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بنك مصر لبروتوكول التعاون المبرم مع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات الموجودة بالمساجد وتحصيلها إلكترونيا.

160 ألف مسجد على مستوى الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد المساجد في مصر يصل لنحو 160 ألف على مستوى الجمهورية، وسيجرى تسليم الـQR Code الخاص بباقي المساجد تباعا.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على توفير أداة التحصيل الإلكتروني الآمن، والتي تُمكّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال، وذلك من خلال توفير ماكينات نقاط البيع POS باستخدام البطاقات البنكية، كما يتم من خلال البروتوكول توزيع QR Code لكل مسجد، حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك في المساجد كافة التابعة للوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، والتي سيتم توفير الخدمة بها، بالإضافة إلى التعاون مع شركة «فوري دهب» لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد، وذلك عن طريق شبكة فوري المنتشرة في جميع المحافظات بالجمهورية.