الولايات المتحدة تعلن عن تحقيق «طفرة» في الطاقة النووية

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أن علماءها تمكنوا من هندسة تفاعل اندماج نووي أنتج طاقة أكثر مما يستهلك، وهو إنجاز تاريخي في البحث المستمر منذ عقود عن طريقة لتوليد طاقة نووية نظيفة وخالية من النفايات، وبحسب موقع «فويس أوف أمريكا»، أجريت التجربة في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا.

إنجاز تاريخي

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في بيان: «هذا إنجاز تاريخي للباحثين والعاملين في المنشأة الوطنية الذين كرسوا حياتهم المهنية لرؤية اشتعال الاندماج حقيقة واقعة، وسيؤدي هذا الإنجاز بلا شك إلى المزيد من الاكتشافات»، ويأتي هذا الإعلان في وقت وجهت فيه إدارة بايدن جهودًا وتمويلًا متجددًا لتطوير توليد الطاقة النظيفة ، مع التركيز بشكل خاص على طاقة الاندماج، تضمن قانون الحد من التضخم الذي تم تمريره مؤخرًا تمويلًا كبيرًا للبحث في هذا المجال، ونقل تقرير الموقع الأمريكي، الخبراء إنه على الرغم من أهمية الاكتشاف، إلا أن الحواجز التكنولوجية الهائلة تظل في طريق الأنظمة التي يمكنها نشر طاقة الاندماج على نطاق واسع.

رحلة طويلة منذ أربعينيات القرن العشرين

عرف العلماء منذ فترة طويلة أنه عندما يتم دمج ذرتين معًا لتشكيل عنصر جديد، وبحسب الموقع الأمريكي، يتم إطلاق كميات كبيرة من الطاقة، فالشمس، هي في الأساس مفاعل اندماجي هائل تتجمع فيه الجسيمات شديدة السخونة بقوة هائلة، مكونة جسيمات جديدة وتطلق طاقة زائدة على شكل حرارة، ومنذ الأربعينيات من القرن الماضي، بدأ العلماء في تجربة مفاعلات الاندماج النووي، وعلى الرغم من أنهم كانوا قادرين منذ فترة طويلة على توليد تفاعلات الاندماج، إلا أن هذه التفاعلات تتطلب دائمًا مدخلات من الطاقة تتجاوز الكمية التي تنتجها، والسبب هو أن تفاعل الاندماج الإيجابي الصافي كان بعيد المنال إلى حد كبير لأنه يتعين على العلماء توليد ظروف قاسية في المختبر من أجل جعل التفاعلات تحدث، وعادةً ما تُستخدم أشعة الليزر الضخمة لتسخين نظائر الهيدروجين إلى درجات حرارة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية، ثم يتم بعد ذلك ما يتسبب في أن تتحد النظائر بقوة كافية بحيث تندمج في عنصر مختلف ، وتطلق الطاقة على شكل حرارة عند حدوثها.