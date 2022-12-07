أستاذ الكيمياء الفيزيائية: المنطقة العربية غنية بمصادر الطاقة النظيفة

قالت الدكتورة رضوى عباس السلمونين، أستاذ الكيمياء الفيزيائية التطبيقية بمعهد بحوث البترول، إن أهم توصيات مؤتمر المناخ الذي أقيم بشرم الشيخ، الشهر الماضي، تقليل الاعتماد على استخدام الفحم والوقود الذي يحتوي على نسب عالية من الكربون، ويساعد على زيادة الاحتباس الحراري.

العالم يتجه إلى استخدام الطاقة النظيفة

وأضافت أستاذ الكمياء الفيزيائية التطبيقية بمعهد بحوث البترول، خلال حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، مع الإعلامية حنان بديني، أنه من الضروري أن يتجه العالم إلى استخدام الطاقة النظيفة مثل، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، أو إنتاج الهيدروجين.

وتابعت أن الهيدروجين الأخضر هو الناتج عن انشقاق الماء وغاز الأكسجين، موضحة أنه يطلق عليه الهيدروجين الأخضر، لوجود العديد من الألوان وذلك وفقا لكمية الانبعاثات الكربونية في عملية الإنتاج.

المنطقة العربية غنية بموارد الطاقة المتجددة

وأوضحت أستاذ الكمياء الفيزيائية التطبيقية بمعهد بحوث البترول، أن الله وهب المنطقة العربية وخاصة شمال أفريقيا العديد من المسطحات المائية، وطاقة الشمس، وطاقة الرياح، موضحة أنه يتم تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين، لافتة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين في إنتاج غاز الميثان، والأمونيا وهي عبارة عن ذرة نيتروجين و3 ذرات من الهيدروجين.