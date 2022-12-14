مدير معهد الشرق الأوسط لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا ترى مستقبلا في أفريقيا

أكد الدكتور سمير التقي، مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاقتصادية، أنّ المشكلات التي ستناقشها القمة «الأمريكية - الأفريقية» مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التمويل وحل مجموعة من المشاكل السياسية.

تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في أفريقيا

وأوضح سمير، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع ستوديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ المبالغ التي ستخصصها واشنطن لدعم الدول الأفريقية ستُصرف في اتجاهين أولهما إقامة بعض مشروعات البنى التحتية، وتشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنّهم سيبذلون جهودًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار المتاح في أفريقيا، مؤكدًا أنّ البنك الدولي يضع فائدة 15% حين يحسب المخاطر والمشاكل في أفريقيا، ما يجعل الأفارقة يذهبون إلى قوى منافسة مثل الصين وجهات أخرى.

يجب تغيير الأولويات الأمريكية تجاه أفريقيا

وأشار إلى أنّ هناك أهدافًا أخرى تتمثل في دخول رأس المال الأمريكي المتوسط والصغير؛ للتشارك على الأرض في المؤسسات الأفريقية، مؤكدا أنّ دول أفريقيا لديها مقاربات أخرى ولديها عدم ثقة متراكمة تاريخية، وينبغي حاليًا تغييريها بتدابير أكثر وضوحًا وتغيير الأولوليات الامريكية تجاه القارة.

وشدد على ضرورة تغيير الولايات المتحدة الأمريكية نظرتها لقارة أفريقيا باعتبارها فرصة مثلما تفعل الصين، مشيرًا إلى أنّ أمريكا ترى مستقبل كبير في الزراعة لدى أفريقيا.