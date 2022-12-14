رئيس منطقة كرة القدم: لاعب مطروح المتوفى داخل الملعب ترك 4 أطفال.. ورحيله صادم

قال الكابتن أحمد رزق، رئيس منطقة مطروح لكرة القدم، إنّ اللاعب الراحل سامي سعيد كان نموذجا للأخلاق الرياضية الحميدة داخل وخارج الملاعب في محافظة مطروح، لافتًا إلى أنه رحل أثناء مشاركته في مباراة أمام نادي السلوم، في القسم الثاني في الدوري العام، تاركا خلفه أربعه أطفال.

مطروح حزينة

وأضاف «رزق» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ رحيل لاعب مطروح سامي سعيد أثر في المحافظة كلها، «كلنا في حالة صدمة، أنا أعرفه جيدا، وكان يلعب رأس حربة بجوارى في الملعب بالنادى، وكلنا نحبه ونحترمه ونقدره كلاعب وإنسان».

صدمة كبيرة

وتابع «مطروح كلها مصدومة وجميع الرياضيين والمهتمين بكره القدم وجميع أبناء مطروح من مختلف العائلات والقبائل في حالة صدمة شديدة، بسبب وفاة سامي سعيد داخل الملعب أثناء مباراه نادي مطروح ونادي السلوم خلال الدوري العام القسم الثاني، ولا زلنا في حالة صدمة خاصة، وأنني كنت داخل الملعب أشاهد واتابع المباراة منذ انطلاقها، وقبل وفاته بدقائق تحركت بسبب بعض الارتباطات ولكن صدمت عندما علمت بنبأ وفاته».

لحظة وفاة لاعب مطروح

وشهد ملعب نادي مطروح في وسط المدينة، سقوط اللاعب سامي سعيد قبل نهاية مباراة نادي السلوم ونادي مطروح بدقائق معدودة، وجرى نقل اللاعب من الملعب بسياره إسعاف إلى مستشفى مطروح العام، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، ونعى وزير الرياضه الدكتور أشرف صبحي لاعب مطروح على الصفحة الرسمية للوزارة، مقدما عزاء لجميع أهالي محافظة مطروح، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن وجود كافه الاحتياطات داخل الملعب أثناء المباراة.