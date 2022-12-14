طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء.. «العظمى 24»

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط سطوع الشمس، بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 24 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 8 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.