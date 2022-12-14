الإفتاء: محاضرات لتوعية المقبلين على الزواج لدعم الترابط الأسري

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التداعيات التي يشهدها المجتمع بعد ظهور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وما لها من تأثيرات على الحياة الاجتماعية والعلاقات الأسرية، استدعت تضافر الجهود لضبط التغيرات الاجتماعية ونشر الوعي بكيفية استخدام السوشيال ميديا بصورة صحيحة تنعكس بصورة إيجابية على الحياة الاجتماعية، وبطريقة تعزز الحفاظ على القيم والأصول المجتمعية.

إجراءات جديدة لمواجهة التغيرات الاجتماعية المستجدة

وأضاف عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه يتم مواجهة هذه التداعيات والتغيرات الاجتماعية المستجدة بإجراءات متجددة للحفاظ على الأسرة، مشددًا على ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة ودعمها بكل الوسائل، كونها أمر هام وضروري للمجتمع ككل.

دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن دار الإفتاء قامت بإعداد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج للحد من ارتفاع نسبة الطلاق، إذ أن الزواج هو الرباط المقدس الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الناس، كونه سر عامود النسب والنسب الذي يسري بين الناس وسر المصاهرة وسر الحياة الاجتماعية القويمة، لافتًا إلى أهمية أن يكتسب الرجل والمرأة على السواء عدة مهارات اجتماعية للحفاظ على الأسرة والحياة بصورة أفضل.