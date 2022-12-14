رئيس نادي مطروح: اليوم تشييع جنازة اللاعب المتوفى داخل الملعب

قال الكابتن حمد فرج، رئيس نادي مطروح الرياضي، إنّه سيتم تشييع جنازه اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح، اليوم، والذي توفي داخل الملعب اثناء مباراة السلوم ومطروح أمس، وذلك من مسجد الفتح وسط مدينة مرسى مطروح بعد صلاة الجنازة.

دفن لاعب مطروح

وأضاف «حمد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه سيتم دفن اللاعب في مقابر مطروح العمومية بمنطقة عزبة المغاربة، بحضور جميع الرياضيين وأهالي مطروح من مختلف الأطياف وكل محبي اللاعب الخلوق، الذي كان له سمعة طيبة بين جميع الرياضيين وعشاق كرة القدم في المحافظة.

قائد الفريق

وأشار إلى أن كابتن سامي سعيد، كان كابتن فريق نادي مطروح، ومن أقدم اللاعبين الحاليين، ويبلغ من العمر 44 عاما، ويلعب في النادي لحب جماهير نادي مطروح له وحبه لكرة القدم، لافتًا إلى أنه كان يلعب في مركز رأس الحربة داخل تشكيل الفريق، وهو لاعب من تراث فريد، وقاد الفريق للصعود للقسم الثاني، وكان ينافس الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز، وذلك من خلال جميع اللاعبين المخلصين بالفريق وكان على رأسهم الراحل سامي سعيد.