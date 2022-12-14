7 أسباب تجبر الإنسان على الخضوع لجراحة القلب المفتوح.. تجنبها

الوقاية خير من العلاج، أهم القواعد الصحية التي تجنب الإنسان الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن بين هذه الأمراض التي يمكن تجنبها أمراض القلب، إذ حدّد الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب، على «إكسترا نيوز»، 7 أسباب تدفع بالإنسان لغرفة العمليات، للخضوع لجراحات القلب المفتوح وهي:

- التدخين

يعد التدخين السبب الأول لمشكلات الشرايين التاجية التي تُعد من أهم أسباب عمليات القلب المفتوح.

- السمنة

تعتبر السمنة من الأسباب التي تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض وأبرزها أمراض القلب.

- زيادة الكوليسترول

عندما يرتفع معدل الكوليسترول الضار LDL، يمكن أن تتراكم الترسبات على طول جدران الأوعية الدموية، ما يمكن أن يؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وتضيقها، ما ينتج عنه الإصابة بحالة تسمى مرض الشريان التاجي أو تصلب الشرايين.

- معدل سكر بالدم غير المنتظم.

- معدل ضغط الدم غير المنتظم.

- عادات غذائية غير صحية.

- زيادة استهلاك الملح عن 5 جرامات يوميًا.