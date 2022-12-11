أستاذ السمنة تحذر من استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن: تؤثر على الغدة الدرقية

قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والسمنة بالقصر العيني ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، إنه بالفعل يوجد بعض الأدوية التي تعالج مرض السكر، تساعد على إنقاص الوزن ولكن ليس بصورة كبيرة، إلا أنه لا يوجد أن توصيات عالمية لاستخدام مثل هذه الأدوية لإنقاص الوزن.

وأشارت «شلتوت» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف واية جمال الدين ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc، إلى أنه لا توجد موافقات دولية على استخدام أدوية السكر التي تحتوي على المادة الفعالة ميتوفورمين والأدوية الأخرى التي تعمل عن طريق الكليتين وبعض أدوية السكر الأخرى، في إنقاص الوزن، إضافة إلى أنه لا يوجد موافقات صحية لاستخدام مثل هذه الأدوية بإنقاص الوزن، ورغم عن ذلك يستخدمها بعض الأفراد.

أدوية السكر لم تحصل على موافقة هيئة الدواء لاستخدامها بالتخسيس

وأوضحت أستاذ السكر والسمن بالقصر العيني ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، أنه من الضروري موافقة هيئة سلامة الدواء الأمريكية على استخدام هذه الأدوية لإنقاص الوزن، لافتة إلى وجود بعض أدوية السكر الأخرى التي حصلت على موافقة باستخدامها كأدوية تخسيس، وهي بعض من أدوية (GLP-1) إلا أنها لابد من تناولها تحت إشراف طبي.

خطورة استخدام الأدوية لمرضى الأورام والتهاب البنكرياس

وشددت على إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي من أدوية مجموعة الحقن (GLP-1) بهدف التخسيس كونها ممنوعة لمرضى أورام الغدة الدرقية والأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي وراثي لأسرهم بهذا المرض، وحالات إلتهاب البنكرياس.