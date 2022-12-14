«خالد» ورفاقه يمارسون كرة القدم بعد الـ50.. «شباب القلب»

«الشباب شباب القلب، والكرة والحرفنة لا تقف عند سن معين»، قالها خالد عطيتو ابن محافظة السويس، يواظب هو ومجموعة من الأصدقاء على لعب كرة القدم أسبوعيا، متوسط أعمارهم فوق الخمسين عاما، ولكنهم لا يجدون في السن عائقا أمام ممارسة هوايتهم المفضلة.

مدير للكرة ولجنة للتظلمات والمسابقات وحكام ثابتين

يقول خالد، لـ«الوطن»، إنه مسئول عن تنظيم المجموعة، ويطلق عليه أصحابه مدير الكرة، «أنشأنا مجموعة أطلقنا عليها (ملوك اللعبة) ومستمرون منذ نحو 20 سنة، في حجز إحدى الصالات الخماسية، واللعب بها يوم الجمعة من كل أسبوع، ويوجد لدينا زي موحد لكل فرقة، أثناء اللعب والمباراة 30 دقيقة، وغالباً نلعب الماتشات كل جمعة، لدينا لجنة تظلمات ومسابقات وحكام».

الحب والاحترام وعشق الكرة، رابط مشترك بين خالد وأصدقائه، ولتنظيم أوقاتهم للمارسة هوايتهم المفضلة أنشأوا «جروب» على وسائل التواصل الاجتماعي، يلتقون عليه القرارات الخاصة وتساعد في إدارة المجموعة لجنة، مكونة من عدد من المؤسسين في المجموعة.

يقول قائد مجموعة «ملوك اللعبة»، «متوسط أعمار اللاعبين 50 عاماً، معظم اللاعبين فوق الخمسين، وعندنا الكابتن السيد عبد الغفار، 65 سنة، وهناك مجموعة 40 سنة، ونحرص على التوازن خلال تقسيم الفرق، بحيث يكون عدد كبار السن في جميع الفرق متوازن لكي نجد متعة في المنافسة».

«لحكم حسين» يدير اللقاءات من 20 سنة

يروي خالد، أن زميلهم في المجموعة ويدعى «كابتن حسين» يتولى مسؤولية التحكيم منذ 20 عاما، «لديه جميع السلطات لاتخاذ القرار المناسب بالإنذار أو الطرد، دون أي اعتراض فالجميع يحترم بعضه البعض».