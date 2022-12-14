عودة مياه الشرب إلى عدة مناطق بالإسكندرية بعد انتهاء صيانة الأعطال

أعلن المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عودة المياة صباح اليوم إلى ماسورة المياه الرئيسية بوسط الإسكندرية «قطر 1000مم»، بشارع سليمان يسري أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة.

إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب في الإسكندرية

وذكر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أعمال الصيانة استمرت بداية من أمس حتى الساعات الأولى من الصباح، مشيرا أن العمل استمر لأكثر من 16 ساعة حتى الآن منذ وقوع الكسر.

وتابع بأن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق من الإسكندرية، بدءاً من سيدي جابر شرقا مرورا بمناطق وسط الإسكندرية كاملاً وصولا إلى القباري غربا، مشيراً إلى أنه جرى إصلاح كسر خط 1000 مللي.

ولفت إلى أن العمل استمر على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، من أجل عودة المياه للعمل بالضغوط الطبيعية في شتى المناطق المتأثرة.

الدفع بتانكات مياه إلى الأماكن المتضررة

وذكر رئيس شركة المياه، أنه جرى الدفع بعدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن جانبه، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بشارع سليمان يسري أمام بنك الدم بمنطقة كوم الدكة بنطاق حي وسط.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من جميع أعمال الإصلاح بالمنطقة، وإعادة الشيء لأصله لعودة السيولة المرورية.