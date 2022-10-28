نتيجة تظلمات المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022.

رابط نتيجة تظلمات المتقدمين للوظائف

وأكد قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن معرفة نتيجة التظلمات من خلال البحث في الملف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة https://www.scww.com.eg.

عدد المتقدمين بالتظلمات

وأشار قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أم 977 شخصا تقدموا بالتظلمات بكليات الهندسة والعلوم والتجارة بجامعة سوهاج وتم فحص تلك التظلمات طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وقبول 60 تظلمًا.

إجراء المقابلة الشخصية

وأشار القطاع إلى إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لـ وظائف مهندس وفنى تشغيل وصيانة وفني مساحة، خلال أيام، لافتا إلى إجراء اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن كما تجري الاختبارات العملية بمعامل الشركة للمتقدمين لوظائف كيميائي وفني معمل بالإضافة إلى إجراء الاختبارات العملية بالمحطات والورش للمتقدمين لوظائف حرفي وعامل تشغيل وتجري الاختبارات على المعدات للمتقدمين لوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة كما تجري الاختبارات العملية على أدوات السلامة والصحة المهنية للمتقدمين لوظائف أخصائي سلامة وصحة مهنية وسيتم الإعلان عن توقيتات تلك الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني.