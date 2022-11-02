فروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب في القاهرة.. «لو هتقدم شكوى»

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه فى إطار حرصها الشديد والدائم على تسهيل كافة الخدمات التى تقدمها الشركة لجميع عملائها، أنها ستقوم بتشغيل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء وأيام الإجازات والعطلات الرسمية اعتباراً من بداية نوفمبر.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز فروع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن في 42 شارع رمسيس - أمام مسجد الفتح.

2- مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن مدينة نصر - المنطقة العاشرة - شارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.

3- مركز خدمة عملاء السلام الكائن شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.

4- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين - من شارع 9 – خلف حي المقطم.

5- مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن 1شارع صلاح سالم - بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة.

6- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن 3 شارع أحمد أنسي - ناصية شارع برهان - ميدان الشهداء.

وخصصت شركة مياه الشرب، رقما للتواصل والاستفسار من قبل المواطنين الراغبين في تقديم شكاوى أو طلبات عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.