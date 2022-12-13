التعليم: لا صحة لإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بعد تبكير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

إلغاء الوحدة الأخيرة غير صحيح

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما يجري تداوله غير صحيح، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.