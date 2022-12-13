رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

التعليم: لا صحة لإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

كتب:

أميرة فكري
04:09 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بعد تبكير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

إلغاء الوحدة الأخيرة غير صحيح 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما يجري تداوله غير صحيح، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بإلغاء الوحدة الأخيرة من مناهج الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

اقرأ المزيد:

توجيهات من «التعليم» بشان امتحانات الترم الاول.. 20 طالبا حد أقصى باللجنة

التعليم: بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 10 يونيو

«التعليم»: بدء امتحانات الدبلومات الفنية 27 مايو

«التعليم»: امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 6 مايو المقبل
بقلم أميرة فكري