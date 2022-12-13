«التعليم» عن تعديل مواعيد الامتحانات: خريطة الاختبارات متناسبة مع خطة شرح المنهج

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الأعوام السابقة قبل العام الماضي، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

بدء امتحانات صفوف النقل 6 مايو

وأوضح المتحدث الرسمي في بيان، أنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الامتحانات سواء في صفوف النقل أو الشهادات، مشيرا إلى أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو 2023، يهدف لأن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023، تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضي، إذ من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية.