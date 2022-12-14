تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تأمين أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، مؤكدة طبع وتسليم أسئلة ونماذج الامتحانات وكتابتها على الكمبيوتر ومراجعتها لغوية وتكون خالية من عيوب الطباعة بجميع المواد حسب مواصفات الورقة الامتحانية، وتأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمَّنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأرضي، وألا يتواجد بها مصدر مياه.

مراجعة أسئلة ونماذج الامتحانات لغوياً

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، قيام جميع أعضاء اللجنة بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم، وتسليم أرقام الجلوس وإعداد قوائم كشوف المناداة لكل لجنة، وتوزيع المهام على جميع العاملين بالمدرسة وعدم إغلاق أحد منهم وبخاصة الملاحظة، والالتزام بأعضاء الكنترول وفق المعدلات ومراعاة تجديد 25% من الأعضاء سنويا لنقل الخبرات.

تجديد 25% من أعضاء الكنترول

وشددت المديريات التعليمية، على مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة هذا العام 2022-2023، وبعد الانتهاء من وضع الأسئلة وكتابة نماذج الإجابة توضع أسئلة كل امتحان في مظروف مستقل معتق وكذلك نموذج الإجابة في مظاريف أخرى وتسلم للمسؤول المختص وتوضع في دولاب خاص ويشمع لحين الطباعة وبما يضمن الحفاظ على سريتها.

كما وجهت المديريات، كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الأطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان، وملائمة اللجان من حيث السعة والإضاءة واستثمار جميع الفراغات كمقر للجان الامتحان.