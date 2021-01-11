صور.. مطار القاهرة يستقبل منتخب الأرجنتين للمشاركة بمونديال اليد

استقبل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الإثنين، بعثة منتخب الأرجنتين لكرة اليد للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن بعثة منتخب الأرجنتين ضمت 26 لاعبا وفنيا وإداريا وصلوا القاهرة، قادمين على متن الطائرة التركية، رحلة رقم 692.

واتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أعلنت عن وصول 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة اليوم الاثنين، للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

المطار يستقبل 5 منتخبات مشاركة ببطولة كأس اليد اليوم

وكانت المصادر أكدت أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب بيلاروسيا على الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397، وتقل على متنها 27 راكبا، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية على مجموعتين وعددهم 25 راكبا، وتصل المجموعة الأولى على طيران الإثيوبية قادمة من أديس أبابا رحلة رقم 452، والثانية تصل على متن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم 800 قادمة من باريس.

وتصل كل من منتخبات ايسلندا وعددهم 30 راكبا، ومنتخب البرتغال على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 لاعبا.

أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة بالبطولة

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة.

أطباء الحجر الصحي يشرفون على الإجراءات الاحترازية بالمطار

وتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

4 فنادق بالقاهرة لاستضافة المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد

وتتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة المنتخبات المشاركة بالبطولة منذ لحظة وصولهم حتى إنتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للإختلاط بهم، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .