موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية ومشجعي المنتخب المغربي، الأربعاء المقبل، إلى ستاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام المباراة التي تجمع منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي النسخة الـ22 من مونديال 2022.

ويخوض «أسود الأطلسي» المباراة بكثير من الآمال والطموحات لتحقيق الفوز على منتخب فرنسا حامل لقب بطل العالم من النسخة السابقة، والحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، بعد الأداء المشرف الذي حققه المنتخب المغربي منذ بداية تصفيات دور الـ32 من البطولة، بينما منتخب «الديوك» حامل اللقب، للحصول على بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية من المنتخب المغربي.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

وتنطلق مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بنصف نهائي بطولة مونديال 2022، الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء على أرض ستاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نفس الدور، غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد لوسيل.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

تنقل شبكتي قنوات beIN SPORTS، وقنوات الكأس القطرية، مباراة المغرب وفرنسا بنصف النهائي مونديال 2022 على القنوات المفتوحة.

تردد قناة beIN SPORTS

وتنقل المباريات beIN SPORTS، على تردد 12604، أفقي، 27500.

تردد قناة الكأس إكسترا

قنوات الكأس القطرية، على تردد 11919، أفقي، 27500.