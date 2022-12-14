نيفين جامع: 570 ألف أسرة استفادت من «الارتقاء الحضري» بالقاهرة والجيزة

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة تنفذها الدولة لتحسين المستويات المعيشية لآلاف الأسر في المناطق العشوائية ومساعدتهم على تحسين مستوياتهم الاقتصادية عن طريق توفير البنية الأساسية المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتشجعهم على بدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

وأشادت جامع بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعاون الدولي في عقد الاتفاقات مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المجتمع المصري كما أثنت على الدعم الذي تقدمه هذه الجهات ومن أهمها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين الخدمات في المجتمعات الأكثر احتياجا.

طلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها جامع في احتفالية انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي وماثيو فاسير المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال افريقيا ورافايل مارتن دى لاجارد ممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة.

مشروعات التطوير العمراني والاجتماعي

ووفقا لبيان صحفي، أضافت جامع في كلمتها أن برنامج الارتقاء الحضري تم تنفيذه في 4 مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة واستفاد من المشروعات التي تم تنفيذها 570 ألف أسرة في عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، وأشارت جامع إلى أن عدد مشروعات التطوير العمراني والاجتماعي بلغ 35 مشروعا بالمناطق الأربعة المستهدفة، بينها 15 مشروعا بمحافظة القاهرة، 20 مشروعا بمحافظة الجيزة، بإجمالي تكلفة بلغت 268 مليون جنيه مصري أتاحت ما يزيد عن 320 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من سكان هذه المناطق.

وأشارت إلى أن تلك المناطق شهدت تطورا ملحوظا تمثل في توفير خدمات أساسية شملت تجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وأعمال الإنارة وتركيب خزانات المياه وتطوير الأنفاق والكباري وكذلك المدارس والمؤسسات الصحية إضافة إلى تدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية التي تمكنهن من تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

واختتمت جامع كلمتها مؤكدة حرص الجهاز على استكمال التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري باعتبار الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من أهم وأكبر الجهات الممولة والشريكة للجهاز على مدار سنوات مضيفة أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يعد خطوة تعزز الجهود المصرية للقضاء على ظاهرة العشوائيات.