خبير أمن معلومات: «ميتافيرس» تمكننا من مقابلة المتوفين والتعايش معهم

لا صوت يعلو فوق استخدام تقنيات «الميتافيرس»، فالعالم أصبح يتحدث عن مستقبلها في كافة مجالات الحياة، ومؤخرا تمكنك هذه التقنية من العيش في العالم الافتراضي والحديث مع شخص متوفي، فهي تشبه «الهولوجرام»، وهي التقنية التي استخدمتها بعض الدول من بينها مصر، في الاحتفالات المختلفة، إذ أحيت حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلومات، إن نظارة الميتافيرس تساعدنا على الدخول لعالم الواقع الافتراضي ومعايشة الواقع الداخلي، مشيرًا إلى أن الفيديو يُعرض بطريقة ليست 3D، لكن تلك النظارة تجعل مشاهدة الفيديوهات بتقنية ثلاثية الأبعاد لمعايشة الواقع داخله، مضيفًا أن الوضع تطور أكثر من كونه فيديو يُعرض فقط، إذ أصبح الوضع كأننا نتعايش في المكان الذي نشاهده بإتساع 360 درجة: «ممكن تقابل شخص متوفي وتتكلم معاه».

نظارات الميتافيرس تمكننا من السفر حول العالم

وأضاف «طارق»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن نظارات الميتافيرس تمكننا من السفر حول العالم كواشنطن وفرنسا وغيرهما، إلى جانب إمكانية مقابلة شخص متوفي، مشيرًا إلى أن الميتافيرس تشبه «الهولوجرام والديب فيك» وكل ذلك يتم من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشار خبير أمن معلومات، إلى أن الميتافيرس كمصطلح يعني ما وراء الواقع والعالم الذي نعيش فيه، ومأخوذة من كلمة «univers» التي تشير للعالم، موضحًا أن سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها تدل على أمور جديدة سوف نعيشها، إذ أن كل ما حولنا سيتحول للواقع الافتراضي ونعيش الأجواء الدولية في أي وقت.

طريقة عقد الاجتماعات من خلال الميتافيرس

وأوضح طريقة عقد الاجتماعات من خلال الميتافيرس، إذ أن لكل شخصية حقيقية داخل الاجتماع شخصية كرتونية أو «أفاتار»، ينوب عنها ويتحدث للباقي المتواجدين بالاجتماع، ذاكرًا أننا استخدمنا تقنية الواقع الافتراضي وتقنية «الفيديو كول» بشكل ملحوظ للغاية بين الدول أثناء جائحة كورونا، وذلك أحد إيجابيات الميتافيرس.

وتابع، أن تقنية «الميتافيرس» لها أضرار عديدة خاصة على الأطفال، أهمها إدمان التكنولوجيا، موجهًا عدة نصائح للمواطنين، تتمثل في عدم الجلوس على نظارات الواقع الافتراضي أو الميتافيرس أكثر من 30 دقيقة للكبار، بينما الأطفال 10 دقائق، لافتًا إلى أن أسعار نظارات الواقع الافتراضي التي تعتمد على الموبايل تتراوح من 100 إلى 600 جنيه.

أسعار نظارات الميتافيرس لشركة «ميتا»

وأكد خبير أمن معلومات، أن نظارات الميتافيرس التابعة لشركة «ميتا أو فيس بوك» تبدأ أسعارها من 10 الآف إلى 30 ألف جنيه، إذ أنها تأخذ إيحاءات الوجه كاملة: «لو الشخص ضحك داخل تلك النظارات هيضحك بداخلها وهكذا، يعني بتاخذ إيحاءات الوجه كلها وتنقلها للواقع الافتراضي»، مشيرًا إلى أن النظارة سالفة الذكر رخيصة الثمن تأخذ إيحاء العين فقط.