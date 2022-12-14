10 آلاف شرطي وإغلاق الشانزليزيه بسبب كأس العالم.. ماذا يحدث في فرنسا؟

أعلنت السلطات الفرنسية، اتخاذ إجراءات مشددة على خلفية إقامة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين فريقي المغرب وفرنسا، إذ تتوقع الشرطة الفرنسية العديد من التجمعات العفوية في باريس والمدن الكبرى بعد نصف النهائي، بحسب صحيفة «20 مينوت» الفرنسية.

20 ألف مشجع اجتمعوا في باريس عقب صعود المغرب لنصف النهائي

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنَّ السبت الماضي تجمع ما يقرب من 200 ألف من المشجعين المغاربة بشكل عفوي «دون أي ترتيب مسبق» في جادة الشانزليزيه الساعة 7 مساءً بتوقيت باريس.

من جهته، أعلن جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، حشد 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك في فرنسا.

وأضاف «دارمانين»: «سيتمّ نشر نصف القوى العاملة في إيل دو فرانس ، بما في ذلك 2200 في العاصمة الفرنسية باريس، لا سيما حول الشانزليزيه، وبالتالي تضاعف أعداد رجال الامن في فرنسا مقارنة عما كانت عليه يوم السبت الماضي حينما تم حشد 5 آلاف شرطي ، من بينهم 1200 في باريس»، مشيرًا إلى أنَّه سيتم إغلاق عدد من الطرق التى قد تساهم فى وصول جماهير وحدوث تجمعات.

الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 74 شخصا بالقرب من الشانزليزيه

وكانت أعمال شغب واشتباكات عنيفة اندلعت بين الشرطة الفرنسية والمشجعين المغاربة على خلفية الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دور الـ8 من كأس العالم قطر 2022.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 74 شخصا على الأقل بالقرب من شارع الشانزليزيه، إثر تجمع حوالي 20 ألف شخص وسط باريس في أجواء احتفالية عقب تأهل المنتخب المغربي التاريخي لنصف نهائي مونديال قطر وفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي.

فيما قالت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، أن عمدة الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس، طالب أمس الثلاثاء، بإغلاق جادة الشانزليزيه أمام السيارات من الساعة 8 مساء، وذلك تحسبا لوقوع أعمال شغب خلال مباراة المغرب وفرنسا في تصفيات النصف النهائي لكأس العالم، والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.