هشام خرما أول موسيقار مصري تعزف موسيقاه في الميتافيرس

يشارك الموسيقار المصري هشام خرما بموسيقاه، في أول مدينة مصرية على الميتافيرس «ميتاتوت –METATUT»، التي سيتم إطلاقها رسميًا يوم 30 نوفمبر المقبل، ليصبح أول موسيقار مصري تُعزف موسيقاه في الميتافيرس.

وسيستمع الحضور لمقطوعتين للموسيقار هشام خرما في منطقتين سيتم افتتاحهما خلال الفعالية، وهما بوابة هرم توتيرا، وقاعة اللحن المسحور.

وتعتبر توتيرا، هي مدينة إبداعية للمصممين من جميع أنحاء العالم، لتقديم تصميمات تهدف لإحياء الروح المصرية القديمة بطريقة معاصرة، تتناسب مع حياتنا اليوم، وقد تم تأسيسها على يد المهندس المعماري أشرف عبد المحسن مع شركة كيوب CUBE CONSULTANTS، وهي مستوحاة من تصميم الهرم الأكبر خوفو ومخصصة للبحث العلمي والسياحة الفضائية.

مؤخرا شارك هشام خرما في مؤتمر المناخ COP 27، تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف، وقام بتأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر والتي تمثّل البصمة الموسيقية التي تحتفي باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي.