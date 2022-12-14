الرقابة الإدارية تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد غدا بمشاركة 104 جهات

أكد اللواء حيدر منصور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب بورسعيد، انطلاق غدا استراتيجية لمكافحة الفساد 2022/ 2023، بمشاركة أكثر من 104 جهات في مكافحة الفساد، تضم كافة الأطراف من وزراء ومحافظبن وتنفذين وجامعات وإعلاميين ورياضيين وكل فئات المجتمع المصري.

بيئة مكافحة للفساد

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو وجود بيئة وطنية ومناهضة للفساد، ورسالته بناء ثقافة مجتمعية واعية لمكافحة الفساد، ودعى أفراد المجتمع إلى المشاركة فيه بالإبلاغ عن الفساد.

واستعرض وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وجود منهج دراسي بالجامعات لتدريس القضايا المجتمعية لمرة واحدة خلال سنوات الدراسة، والتنسيق مع اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدني برفع درجة الوعي بين المجتمع بمخاطر الفساد، كما تم عقد اتفاقيات مع أكاديميات دولية واستضافة مؤتمرات منها مؤتمر الأطراف لمكافحة الفساد بمشاركة 163 دولة ومؤتمر الفساد الأفريقي بشرم الشيخ.

اجتماع المجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور عدد من التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.