«شهداء لقمة العيش» من بورسعيد إلى بني سويف.. أمانة في العمل حتى الموت

وقعت خلال الأيام الماضية عدة وفيات لأشخاص ماتوا في أثناء تأدية عملهم، ما بين أطباء ومدرسين وممرضين، وتركوا خلفهم قصصًا تنفطر لها القلوب، إذ كانوا أمناء في العمل على آخر نفس، آخرهم «إيمان» ممرضة بورسعيد والتي لم تبخل بقطرة عرق في تلبية نداء واجبها.

وفاة «إيمان» ممرضة بورسعيد تدمي القلوب

أبكت قصة رحيل «إيمان» ممرضة بورسعيد، العديد من المواطنين، فهي «ملاك الرحمة» كما لُقبت في مدينتها بورسعيد، بأفعالها ومواقفها ووقوفها بجانب المرضى، إذ توفت نتيجة الإجهاد في العمل المتواصل بمستشفى المبرة وحاولوا إنقاذها بوضعها على جهاز تنفس صناعي، وبالفعل قامت مرة أخرى ورفضت الإجازة وبدأت في خدمة المرضى، ولكنها توفيت وهي تخدمهم.

طبيب بني سويف مات في وحدته الصحية

أحمد سليمان محمود 33 عامًا، هو طبيب في بني سويف توفى قبل أسابيع بالوحدة الصحية بقرية قاي التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، عقب وفاته بشكل مفاجئ بعد انتهاء عمله ودخوله ليستريح في استراحة الوحدة، وحزنت القرية جميعها بوفاته، وطالبوا بإطلاق اسمه على الوحدة تخليدا لذكراه.

مٌعلم بني سويف: مات في مدرسة وحفر اسمه داخلها

شهيد جديد للعمل داخل محافظة بني سويف، من أبناء التربية والتعليم، والذي توفى أثناء عمله بمدرسة بني قاسم الابتدائية بإدارة ببا التعليمية، قبل أسابيع ويدعى محمود يوسف أبوالحسن، مدرس لغة عربية لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المدرسة عقب انتهاء حصته واستعداده للوضوء وصلاة الظهر.