مراكز الشباب في المحافظات تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم

أعلن عدد من مراكز الشباب في المحافظات، فتح أبوابها أمام الأعضاء والجماهير، لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا ضمن نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق فعاليتاها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

100 مركز شباب بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية، أعلنت مديرية الشباب والرياضة، استعداد 100 مركز شباب بالقليوبية لاستقبال الأعضاء لمشاهدة المباراة، وتشجيع منتخب المغرب الشقيق في أجواء احتفالية داخل مراكز شباب المحافظة.

فتح مراكز الشباب في الإدارات الفرعية الثمانية بالقليوبية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه سيتم فتح مراكز الشباب في الإدارات الفرعية الثمانية لتشمل كافة أرجاء القليوبية، ومنها 26 مركز شباب بإدارة بنها، و12 مركز بإدارة كفر شكر، و10 مراكز بإدارة قليوب، و13 مركز بإدارة شبرا، و10 مراكز بإدارة الخانكة، و19 مركز بإدارة طوخ، و11 مركز بإدارة القناطر الخيرية، و8 مراكز بإدارة شبين القناطر.

مراكز شباب كفر الشيخ تستعد لفتح أبوابها أمام الجماهير

وفي محافظة كفر الشيخ، استعد عدد من مراكز الشباب لفتح أبوابها أمام الجماهير لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، ووضع شاشات عرض كبيرة داخل مراكز الشباب لمشاهدة المباراة في القمة العربية الأوروبية المرتقبة.

تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض

كما استعدت مراكز الشباب في محافظات الإسكندرية والدقهلية ودمياط والبحيرة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، وتزويدها بشاشات عرض وكراسي بساحات مراكز الشباب، لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة.

مباراة المغرب وفرنسا الثانية في منافسات الدور نصف النهائي

وتُعد المباراة بين منتخبي المغرب وفرنسا، المباراة الثانية في منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كأس العالم بقطر 2022، إذ أُقيمت أمس مباراة قبل النهائي الأولى، التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الساحر ميسي في الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وتُقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب المغرب على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم 2022

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة في الدور الأول، ثم تغلب على أسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر، وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للاشيء سجله يوسف النصيري.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

أما منتخب فرنسا فتصدر بدوره مجموعته في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا في الدور الثاني «دور الـ16» بنتيجة 4-1، وفي دور الثمانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بمنتخب إنجلترا القوي بنتيجة 2-1.