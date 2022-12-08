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القنوات الناقلة لمباريات دور الثمانية في كأس العالم 2022 بقطر

كتب:

انتصار الغيطانى
09:39 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
منتخب المغرب

منتخب المغرب

تقام منافسات دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر يومي الجمعة والسبت المقبلين، بين منتخبات المغرب والأرجنتين وفرنسا وهولندا والبرتغال والبرازيل وكرواتيا  وإنجلترا، لانتزاع بطاقتي التأهل إلى نصف نهائي المونديال.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 وبينها دور الثمانية عبر شبكة  قنوات beIN SPORTS، وقنوات الكأس إكسترا المشفرة، على أن يتم بث مباريات نصف النهائي ونهائي مونديال 2022 على القنوات المفتوحة، وفقا لبيان سابق صادر عن الشبكة القطرية.

القنوات الناقلة لربع نهائي كأس العالم 2022

تردد قناة beIN SPORTS MAX 

تنقل المباريات عبر قناة beIN SPORTS MAX ، تردد 12604، أفقي،  27500، وتصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس إكسترا

تنقل المباريات عبر شبكة الكأس القطرية إكسترا، على تردد 11919، أفقي، 27500، تصحيح الخطأ: 3/4. 

مباريات الجمعة 9 ديسمبر

مباراة كرواتيا والبرازيل: الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بقطر.

- مبارة الأرجنتين وكرواتيا: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل بقطر.

مباريات السبت 10 ديسمبر

- مباراة المغرب والبرتغال: الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على استاد الثمامة.

- مباراة إنجلترا وفرنسا: الساعة 9 بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

 

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بقلم انتصار الغيطانى