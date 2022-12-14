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محافظة القليوبية تجهز 100 مركز شباب لمشاهدة مباراة منتخبي المغرب وفرنسا

كتب:

حسن صالح
09:25 ص | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
تشحيع منتخب المغرب في تصفيات كاس العالم

تشحيع منتخب المغرب في تصفيات كاس العالم

وجه الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب أمام الأعضاء لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كاس العالم 2022 في الدور قبل النهائي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022. 

وقال الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المحافظة استعدت لتجهيز 100 مركز شباب، لاستقبال الأعضاء لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كاس العالم 2022.

جذب الاعضاء وتوفير الخدمات الرياضية والترفيهية والمجتمعية

وتسعى مراكز الشباب لجذب الأعضاء، وتوفير الخدمات الرياضية والترفيهية والمجتمعية، ومشاركة الجماهير المصرية في تشجيع منتخب المغرب الشقيق خلال مباراة المغرب وفرنسا في كاس العالم 2022، تأكيدًا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية روح الولاء والانتماء للقومية العربية. 

خريطة مراكز الشباب لإذاعة مياراة المغرب وفرنسا 

وأكد «الصبروط» على استعداد مراكز الشباب لاستقبال الأعضاء لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كاس العالم 2022، وتشجيع منتخب المغرب الشقيق في أجواء احتفالية داخل مراكز شباب المحافظة، لتشمل كافة أرجاء القليوبية ومنها 26 مركزًا في إدارة بنها، 12 مركزًا في إدارة كفر شكر، و10 مراكز بإدارة قليوب، و13 بإدارة شبرا، و10 مراكز بإدارة الخانكة، و19 بإدارة طوخ، و11 بإدارة القناطر الخيرية، و8 مراكز بإدارة شبين القناطر.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة في المحافظة، على ضرورة استعداد المراكز لاستقبال الأعضاء بتوفير مكان مناسب لمشاهدة المباراة، تأكيدا على اعتبار مراكز الشباب مراكز شباب خدمة مجتمعية.

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