السجن 3 سنوات لمتهم بضرب شخص بـ «قالب طوب» حتى الموت في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة «ع.ا. ح»، المتهم بضرب المجني عليه «م. ج»، مستخدما «قالب طوب» ما أدى إلى وفاته في الحال بدائرة مركز المنشأة، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم من محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى مأمور مركز المنشاة بسوهاج بلاغا بقيام المتهم بضرب المجني عليه بـ «قالب طوب» أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء قيام المتهم بمحاولة ضرب شخصين آخرين، أصيب المجني عليه في رأسه، ما أحدث وفاته، وبعد تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم.