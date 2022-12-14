خبير سيارات: العمر الافتراضي للبطارية يتراوح من 8 إلى 14 شهرا

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنّه لا يوجد أمر يُطلق عليه العمر الافتراضي لبطارية السيارة، إذ يوجد مدى كبير لعمر البطارية، فهناك بطارية تعمل لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات وتكون نفس الماركة للسيارة نفسها وتحت نفس الظروف، مشيرًا إلى أن العمر الافتراضي للبطارية الآن يتراوح من 8 شهور إلى سنة وشهرين، مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت من الممكن أن تظل لمدة عامين أو ثلاثة.

شحن الدينامو بشكل خاطئ يؤثر على عمر البطارية

وأضاف «عاطف»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ هناك عوامل عديدة تؤثر على بطارية السيارة مثل سوء الاستخدام، مشيرًا إلى: «سوء الاستخدام أحيانًا يكون بإيدينا وأحيانًا لا وكل ذلك يؤثر على البطارية»، موضحًا أنّ شحن الدينامو بشكل غير صحيح يؤثر على عمر البطارية، فمثلًا عمل لمبة الدينامو في حالات انقطاعه فقط، أو وصول شحن الدينامو إلى 12.5 فولت بدلًا من 13.5 أو 14 فولت، وبالتالي يزداد استهلاك البطارية ويُقصر على عمرها.

بطاريات السيارة ليس لها لمبة على عكس الدينامو

وتابع خبير السيارات، بأن بعض المواطنين يزيدون من مصابيح سياراتهم خاصة التي تدخل الصحاري بشكل كبير يفوق قوة تحمل البطارية والدينامو، موضحًا أن دور الدينامو تغطية كل الأمور الخاصة بالسيارة مع وجود فائض، لذلك عند تركيب ملحقات إضافية بالسيارة كأجهزة الصوتيات والإضاءات وغيرها يزداد استهلاك الدينامو فتتاثر البطارية.

وأشار إلى أنّ بطاريات السيارة ليس لها لمبة، على عكس الدينامو الذي يوجد له لمبة تنبه بوجود مشكلة ما بالسيارة عند فصلها أو «عندما ترعش»، موضحًا أن هناك بعض السيارات مزودة بخاصية إرسال تنبه خاص بوجود مشكلة بالدينامو أو البطارية وتنوه الراكب بضروة غلق الأجهزة المفتوحة مع سرعة التوجه للتوكيل، متابعًا أنه أحيانًا تنجح فكرة شحن البطارية لو كانت حالتها الداخلية جيدة.