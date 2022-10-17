«حياة كريمة»: الشباب «دينامو» المبادرة.. ولدينا 36 ألف متطوع منهم

كشفت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، تفاصيل انطلاق برنامج توعوي لإشراك الشباب في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحةً أنه يأتي في إطار تنفيذ المؤسسة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية التي حققتها الندوة في كل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية.

وأضافت «البهنساوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «اليوم، أطلقنا المرحلة الثالثة من الندوات والتي بدأت بجامعات أسيوط وبورسعيد ومستمرة حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري في جامعات مثل المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش، وصولا إلى جامعة الوادي الجديد، حيث ننفذ برنامجا توعويا متكاملا يتم من خلال المؤسسة بالتعاون مع العديد من الجهات مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات».

مصر دولة شابة

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»: «نسعى إلى إشراك الشباب المصري في المبادرة الرئاسية، نحن دولة شابة، عدد الشباب فيها كبير، وعدد المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة كبير، إذ إنها المظلة الرسمية للشباب بواقع 36 ألف متطوع، وعلى قدر عظمة المشروع والفئة المستهدفة فإننا نحتاج إلى عدد أكبر من الشباب».

الفئات يخدم فئات كثيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأشارت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إلى أن الشباب دينامو المبادرة حيث يخدم فئات كثيرة، ومن ثم فإن هناك حاجة كبيرة إلى المزيد من الشباب، موضحةً أنّ البرنامج التوعوي شهد تنفيذ زيارات ميدانية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يشارك الشباب في المشروعات على الأرض وتستفيد المبادرة من خبراتهم.