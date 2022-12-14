يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب.. فرص عمل للطلبة براوتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تفاصيل يوم توظيفي لإحدى الشركات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة Cow Boy and Apache، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: سراي القبة متنزه الطاهرة أمام محطة مترو سراي القبة، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.

وتطلب الشركة عددا من الوظائف الآتية:

1. كاشير

2. ويتر «خبره بمجال المطاعم أو دون»

3. عضو فريق «لا يشترط الخبرة»

4. استيورد «خبرة ودون»

أماكن العمل: التجمع الخامس - وسط البلد - عين شمس - متنزه الطاهرة بسراي القبة.

الشروط المشتركة لشغل الوظيفة

- لا يشترط مؤهل بالنسبة للاستيورد لكن يجيد القراءة والكتابة·

- القبول بطلاب نظام المنازل فقط.

- السن من 18 سنة إلى 35 سنة·

- التفرغ التام·

- ذكور وإناث

المميزات والحقوق

- الراتب بحسب كل وظيفة ويزيد بحسب الخبرة لا يقل عن 3000 + وجبة·

- يوجد بدل مواصلات لفرع التجمع فقط·

- إجازات سنوية وبدل راحات·

- تأمين صحي واجتماعي·

- عدد ساعات العمل 10 ساعات منها ساعة راحة·

- يوم إجازة في الأسبوع.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان المذكور أعلاه، ويمكن التقديم من خلال الذهاب إلى سراي القبة، متنزه الطاهرة أمام محطة مترو سراي القبة، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، كما يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.