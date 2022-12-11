وظائف شاغرة في «مياه الشرب والصرف الصحي» بالشرقية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن حاجتها لشغل وظائف «مهندس - كيميائي» ثالث بنظام التعاقد من الإناث والذكور من خريجي الجامعات المصرية من الحاصلين على بكالوريوس «الهندسة – العلوم» من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، وذلك في تخصصات مهندس ثالث «كهرباء - ميكانيكا»، وكيميائي ثالث تخصص « كيمياء خاص، كيمياء عامة، ميكروبيولوجي».

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 في الشرقية

وصرح المهندس عامر كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجة الشركة لشغل وظيفة مهندس كيميائي ثالث، موضحا أنه بنظام التعاقد على حد سواء للذكور والإناث.

شروط القبول في وظيفة مهندس كيميائي ثالث بمياه الشرب

وأشار رئيس مجلس الإدارة، في بيان، إلى شروط قبول العمل في وظيفة مهندس كيميائي ثالث بنظام التعاقد، كالتالي:

- أن يكون المهندس خريج الجامعات الحكومية المصرية

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة أو العلوم.

وظيفة شاغرة لمهندس كيميائي بشركة مياه الشرب

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الوظيفة المتاحة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في التخصصات التالية، مهندس ثالث تخصص كهرباء، مهندس ثالث تخصص ميكانيكا، ومهندس كيميائي ثالث تخصص كيمياء خاص، ومهندس تخصص كيمياء عامة ومهندس تخصص ميكروبيولوجي.

التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 في الشرقية

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تلقي الطلبات للقبول بوظيفة مهندس كيميائي ثالث بالشركة، بدءا من يوم 11 ديسمبر الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، على أن يتم التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وأوضحت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار التقديم من منتصف ديسمبر الجاري وحتى نهايته عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال صفحتها على «فيس بوك».