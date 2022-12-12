«الشباب والرياضة» تعلن توافر وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل وطرق التقديم

أعلنت الشباب والرياضة عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة، التي تناسب الشباب من الجنسين بعضها في القاهرة وأخرى في عدد من المحافظات، وتتطلب تلك الوظائف بعض الشروط، كالمؤهل الدراسي والحصول على شهادة إنهاء الخدمة العسكرية وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظائف الشباب والرياضة

واستعرضت وزارة الشباب والرياضة عدد من الوظائف، تفاصيلها كالتالي:

ملتقى التوظيف بالشرقية

وتقدم الوزارة وظائف متاحة لدى شركة العربية جروب، إحدى شركات ملتقي التوظيف المجاني بالشرقية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، وتعقد في مركز شباب بلبيس بالمحافظة السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر المقبل من الساعة 8:30 صباحا إلى 3 عصرا والتقديم يتم من خلال https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRwa-Ge-g7NZJqEiR3GC7e4RUMVlYNzJHVVZMR01ENFNLU0E5TDBLWEFMTi4u.

وظائف شركة إتصال إنترناشونال

ووفق الشباب والرياضة، فإن الشركة في حاجة إلى وظيفة خدمة عملاء، ولا يشترط الخبرة للعمل في المنطقة الصناعية بالعباسية، شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وأقصى حد للسن 27 سنة، ويتقاضى راتب 3140 (2640 أساسي + 500 أداء)، والتقديم من خلال هذا الرابط https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR-z_e0tAxDNGoVy0ozXWWNxUNUI4NjlUVDNOQ1RZREs0NExCTTdFWE1ETSQlQCNjPTEu.

وظائف شركة داون تاون دلتا

وأخيرًا كشفت الوزارة عن توافر وظيفتان في شركة داون تاون دلتا لتعين براد مواسير2، لحام مواسير للعمل في محافظة الغربية، شرط أن يكون حاصلًا على دبلوم فني، أقصى حد للسن 45 سنة، خبرة 5 سنوات للحصول على راتب مجزي، وللتقديم من خلال الرابط التالي https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR-z_e0tAxDNGoVy0ozXWWNxUQjZKQTBGRkFINEhWM1IwMEU3OERaSEc3RCQlQCNjPTEu.