وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة» برواتب تصل لـ4500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر، عن العديد من الوظائف للشباب على اختلاف مؤهلاتهم الدراسية وبجميع المحافظات، إذ تستعرض «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف على النحو التالي:

أولا : شركة تعمير للخرسانة الجاهزة

و تطلب للتعيين المتخصين في المهن التالية:

1- فني معمل (مواقع صب خرسانة جاهزة)

2- سائق خلاطة

أماكن العمل: التجمع الخامس - العاشر من رمضان

الشروط:

- مؤهل متوسط

-خبرة 3 سنوات في مجال الخرسانة

- أقصى حد للسن 50 سنة

الحقوق والمميزات

- راتب من 4500 إلى 5000 جنيه

- عدد ساعات العمل 12 ساعة

- يوم إجازة بالأسبوع

- مواصلات

– وجبة غذائية

- توفير سكن

– إضافي

للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/xpBtuJeE0g أو يمكنك التسجيل مباشرة والتقديم من خلال موقع توظيف مصر:

http://bit.ly/3FBabGfhttp://bit.ly/3Y8e5gX

ثانيا : اليوم التوظيفي المفتوح لشركه فاتورة

كما تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر،عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركه فاتورة، وتفاصيلها على النحو التالي:

-أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية.

-العنوان: 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت - المعادي.

الميعاد : يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

- المهن التالية :

- مندوب مبيعات

المهام: جذب العملاء الجدد وترويج المنتجات مع بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتلمين.

الشروط المشتركة

• ذكور وإناث

• الحد الأقصى للسن 40 سنة

• لايشترط خبره لوظيفه المندوب

المميزات والحقوق:

• راتب المندوب يصل 6000 جنيه شامل

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/N1pWvPfS3e

للتقديم: العنوان 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت - المعادي.

-اللوكشين:

https://maps.google.com/?

-لأي استفسار الاتصال علي أو WhatsApp) 01050992628)

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3uHcbGF

ثالثا: توظيف مصر بشركة جرانة جروب لتوريدات المطابخ والمغاسل

وتطلب للتعيين الوظائف التالية:

- إداري مبيعات

- سائق (رخصة مهنية)

3- أوفيس بوي

مكان العمل: التجمع الخامس (التسعين الجنوبي)

الشروط المشتركة

وتتضمن الشروط التالية :

- مؤهل عال / متوسط

- لغة إنجليزية لوظيفة (إداري المبيعات)

- خبرة من 1 – 3 سنوات

- أقصى حد للسن 30 سنة

- ذكور وإناث

الحقوق والمميزات

- الراتب يبدأ من 3000 إلى 4500 حسب كل وظيفة

- عدد ساعات العمل 8 ساعات

- إجازة يوم أسبوعيا

- سكن للسائقين المغتربين

- زيادة سنوية

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

ttps://forms.office.com/r/wdaAJ6XyZm