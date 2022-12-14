من هو كيفن هارت؟.. تستقبل مصر حفله الكوميدي في فبراير المقبل

تصدر اسم الممثل الأمريكي كيفن هارت، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر إعلان موعد الحفل الخاص به، المقرر إقامته في مصر يوم 21 فبراير 2023، باعتباره من أشهر نجوم ستاند آب كوميدي في العالم، الأمر الذي جعل عددًا من متابعيه يلجأون؛ للبحث عن معلومات متوفرة لمعرفة من هو كيفن هارت؟

قبل حفله في مصر.. من هو كيفن هارت؟

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات للإجابة على تساؤل من هو كيفن هارت، الذي سيزور القاهرة مع بداية عام 2023 في شهر فبراير المقبل لإقامة أول حفل له في مصر، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 6 يوليو عام 1979 في ولاية بنسلفانيا بأمريكا.

- في طفولته لم يعش مع والده طويلًا والذي قضى فترة من حياته بالسجن بسبب إدمانه المخدرات.

- تولت والدته تربيته وشقيقه حتى خرج والده من السجن.

- أصبح مهووسًا بالكوميديا ونجومها وهو في سن صغيرة.

- بدأ تقديم عروض هزلية في النوادي الصغيرة تحت اسم مستعار ولم يلق وقتها قبولًا كثيرًا، بالإضافة إلى عمله في بيع الأحذية.

- قام كيفن هارت بالعودة إلى اسمه الحقيقي وبدأ الجمهور في التعرف عليه وأصبح من أشهر المؤديين الهزليين الهواة.

- ذاع صيته، وحصد أكثر من 16 جائزة عالمية.

- اتجه إلى السينما عام 2002 من خلال فيلم Paper soldiers.

- شارك في نحو 50 فيلمًا.

الحفل في فبراير 2023

- يقوم باحياء حفل ستاند آب كوميدي في ستاد القاهرة الدولي يوم 21 فبراير 2023.

- تتراوح أسعار تذاكر حفلته المرتقبة والمقسمة ما بين 7 فئات، ما بين 5 آلاف جنيه و4500 جنيه، و4300 جنيه، و3700 جنيه، و2700 جنيه، و1700 جنيه، و1200 جنيه.

- صداقة قوية تجمع كيفن هارت ودواين جونسون الشهير بـ ذا روك، وتعد صداقتهما من أشهر الثنائيات في هوليود، وقدما سويًا عددًا من الأعمال الكوميدية.