الممثل العالمي كيفن هارت يعبر عن سعادته بحفله الأول بمصر.. أسعار التذاكر

ينتظر الجمهور بحماس كبير الحفل الأول للمثل العالمي ‎كيفن هارت داخل مصر، الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، في استاد القاهرة الدولي.

وعبر الفنان العالمى ‎كيفن هارت عن سعادته البالغة بقدومه إلى مصر وإقامة حفله فيها للمرة الأولى.

ونشر كيفن هارت البوستر الرسمي عبر صفحته الخاصة على «تويتر» وغرد قائلًا«القاهرة !! التذاكر معروضة للبيع الآن لجولتي يوم 21 فبراير 2023».

وبالفعل، تم طرح التذاكر الخاصة بحفل العالمي كيفن هارت على موقع «تيكتس مارشيه» التي، جاءت مقسمة إلى 7 فئات الأولى بمبلغ 1200 جنيه، والثانية بمبلغ 1700 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 2700 جنيه.

CAIRO!! Tickets are on sale now for my Reality Check tour 21 February 2023! Get tickets here: https://t.co/vCJOWzk6qq pic.twitter.com/YxHMGzGxhQ