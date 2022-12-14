كيف يؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي؟.. تقرير للأمم المتحدة يجيب

رصد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، علاقة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي المقام في مونتريال كندا خلل الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري، حيث أكد أن التغيرات المناخية تظل المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، وأن النشاط البشري، غير بالفعل أكثر من 70 في المائة من جميع الأراضي الخالية من الجليد.

تحويل الأرض للزراعة إدلة لفقدان بعض الحيوانات موطنها

وقال التقرير، عندما يتم تحويل الأرض من أجل الزراعة، قد تفقد بعض الأنواع الحيوانية والنباتية موطنها وتواجه الانقراض ويلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في تدهور التنوع البيولوجي، إذ أدى إلى تغيير النظم الإيكولوجية البحرية والبرية والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم، كما تسبب في فقدان الأنواع المحلية وزيادة الأمراض ودفع الموت الجماعي للنباتات والحيوانات مما أدى إلى حدوث أول انقراض مدفوع بالمناخ.

وتابع التقرير، على اليابسة، أجبرت درجات الحرارة المرتفعة الحيوانات والنباتات على الانتقال إلى ارتفاعات أعلى أو خطوط عرض أعلى، وقد انتقل العديد منها نحو قطبي الأرض، وهو ما سيخلف عواقب بعيدة المدى على النظم البيئية، حيث يزداد خطر انقراض الأنواع مع كل درجة من الاحترار.

أضرار ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف تقرير الأمم المتحدة: يزيد ارتفاع درجات الحرارة من خطر فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل لا رجعة فيه، فعلى سبيل المثال تقلصت الشعاب المرجانية الحية إلى النصف تقريبًا في المائة وخمسين عامًا الماضية، ويهدد المزيد من الاحترار بتدمير جميع الشعاب المرجانية المتبقية تقريبًا.

أشار التقرير إلى أن 4% من الثدييات ستفقد نصف موطنها الطبيعي، إذا ما زادت درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية و8% من الثدييات تفقد نصف موطنها الطبيعي بزيادة درجة الحرارة 2 درجة مئوية ويصل الفقد الى 41% من الثدييات بزيادة 3 درجة مئوية.