حكيم يشعل أجواء كندا ويُحيي حفلا كبيرا للجاليات العربية.. (فيديو)

أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا كبيرا في دولة كندا، بحضور المئات من أبناء الجالية المصرية والعربية، ختاما لحفلاته الغنائية لعام 2023.

قدم حكيم خلال الحفل، نخبة من أهم وأشهر أغنياته، من بينها بيني وبينك خطوة وأبوسه، وحلاوة روح، وآه يا قلبي.

حكيم يشدو بـ أبوسه فى حفل كندا

حكيم طرح أغنية «معلم» منذ أسابيع

حكيم كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم «معلم»، منذ أسابيع، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2022.

من كلمات هاني لشهب، وألحان علاء غنيم، وتوزيع زيزو فاروق، ومنتج فني فايز عزيز، وإشراف فني جورج سمير، وتقول كلماتها: «معلم أنا فيك متشعبط ومتبت.. والله ما أسيبك لو خربت.. ده أنا فاكر أول يوم شوفتك.. خليتني واقف متثبت.. لا بجد معلم يا معلم.. ومعلم على كل اللي شافوك.. وأنا أول واحد يتكلم.. وأشهد لك أني مشوفتش أخوك».