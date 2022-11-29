مبيعات كندا من سبائك الذهب ترتفع 14%.. والفضة تتراجع 2%

أعلنت دار سك العملة الملكية الكندية، عن نتائجها المالية للربع الثالث «يوليو – سبتمبر» من عام 2022، والتي أظهرت زيادة بنسبة 14% في مبيعات سبائك الذهب مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

مبيعات سبائك الذهب

ارتفعت مبيعات سبائك الذهب بمقدار 43.9 ألف أوقية لتصل إلى 354.3 ألف أوقية من 310.4 ألف أوقية في العام السابق، وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات سبائك الفضة بنسبة 2% لتصل إلى 9.6 مليون أوقية مقارنة بـ 9.8 مليون أوقية في الربع الثالث من عام 2021.

انخفاض الإيرادات

انخفضت الإيرادات من أعمال المعادن الثمينة إلى 687.2 مليون دولار كندي في عام 2022، انخفاضًا من 757.9 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2021.

تدني الأسعار السبب

وقالت دار سك العملة الملكية الكندية في تقرير، إن انخفاض صافي الإيرادات يرجع أساسًا إلى انخفاض مبيعات المنتجات الفضية المباعة، وانخفاض أسعار الذهب والفضة».

جاءت النتائج المالية الإجمالية لدار سك العملة للربع الثالث من عام 2022 أقل من مستويات عام 2021، بسبب الأداء الاستثنائي الذي شوهد في عام 2021.

تحولات سوقية

وأوضحت الرئيس والمدير التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية، ماري ليماي: «مع تطور ظروف السوق، تواصل دار سك العملة إظهار فعالية استراتيجية أعمالها وقدرتها على نشر مواردها لتكون مستجيبة قدر الإمكان للتكيف مع التحولات المتوقعة وغير المتوقعة في ظروف السوق وطلب العملاء».