رئيس مؤتمر «COP15» يعلن إحراز تقدم بمفاوضات حماية التنوع البيولوجي

أعلن وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، هوانج رون تشيو، رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15، أن المؤتمر المنعقد حالياً في مونتريال بكندا، حقق تقدماً إيجابياً في كثير من القضايا المدرجة على جدول المفاوضات، نتيجة المشاركة الواسعة من مختلف الأطراف المعنية.

ودعا رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، جميع الأطراف إلى إظهار قدر أكبر من الشجاعة والحكمة والتصميم لسد الفجوات والانقسامات، من أجل تعزيز التوصل إلى نتيجة نهائية في مؤتمر رئيسي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة.

توافق عالمي على إصدار 23 قراراً

وقال «هوانغ» إن الاجتماع حقق حتى الآن تقدماً إيجابياً بفضل المشاركة الواسعة من جميع أصحاب المصلحة، وأوضح أن التقدم شمل إصدار 23 قراراً، أي أكثر من ثلث جميع القرارات التي يتعين اتخاذها في المؤتمر، مشيراً إلى أن كافة الأطراف أبدت تبادلات معمقة حول مواقفها ووجهات نظرها.

وبدأت مفاوضات التنوع البيولوجي للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ودخلت مرحلة حاسمة حيث لم يتبق سوى أسبوع واحد أمام المناقشات بشأن الوثيقة الختامية المتعلقة بعكس فقدان التنوع البيولوجي العالمي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع على المستوى الوزاري في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، للتفاوض بشأن القضايا الصعبة المتعلقة بالوثيقة.

إطار عمل طموح وواقعي

وقالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، خلال المؤتمر الصحفي: «نحن بحاجة إلى هذه المفاوضات لإنتاج إطار عمل طموح وواقعي وتحويلي من شأنه أن يوقف فقدان التنوع البيولوجي ويضعنا على طريق الانتعاش».

ومن جانبها، حثت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، جميع أصحاب المصلحة على تسريع وتيرة حشد الموارد لإنجاز العمل، وأضافت أن هناك بعض الأولويات الرئيسية التي تحتاج إلى المضي قدماً بطريقة متوازنة.

الأدوات اللازمة لحماية طبيعتنا

ودعا ستيفن غيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، إلى تعبئة الموارد لضمان نتائج المؤتمر، وقال إن «الأمر لا يتعلق فقط بوضع الهدف على الورق، نحن بحاجة إلى إيجاد الأدوات اللازمة لحماية طبيعتنا».

ومن المتوقع أن يختتم مؤتمر (COP15) باعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، يهدف إلى إنقاذ الطبيعة للأجيال القادمة.