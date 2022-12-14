«حنفي جبالي» يلتقي رئيس مجلس الشورى القطري على هامش زيارته للدوحة

في إطار زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، التقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم، حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.

وفي مُستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة لدولة قطر على النجاح في تنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي يؤكد قدرات الدول العربية على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، كما أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء على التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي المصري – القطري في شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً ضرورة تعزيز أطر التنسيق البرلماني بين المجلسين في كافة المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين

من جانبه، أعرب حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري عن بالغ اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة البرلمانية رفيعة المستوى والتي تصب في صالح تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مُثمناً حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري والتي تنعكس على تعزيز علاقات الإخاء بين الشعبين المصري والقطري الشقيقين.

بروتوكول تعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري

في نهاية اللقاء، وقع كلاً من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري بروتوكولاً للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري والذي يشتمل على عدة أطر وآليات لتعزيز التعاون البرلماني المصري والقطري وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية – القطرية في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.